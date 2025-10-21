Суд определил последствия отказа от обязательного медосмотра

Безосновательный отказ от медосмотра может стать причиной для наказания сотрудника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники, отказавшиеся без уважительной причины от прохождения обязательного медицинского осмотра, могут быть временно отстранены от работы и получить дисциплинарное взыскание. Это следует из материалов Первого кассационного суда общей юрисдикции, который рассмотрел спор между водителем спецавтотранспорта и его работодателем, возникший из-за нежеланием специалиста проходить освидетельствование.

«Невыполнение работником обязанности по прохождению обязательного медицинского осмотра без уважительной причины влечет применение дисциплинарного взыскания», — процитировало заключение суда ТАСС. В документе уточняется, что отказ от медосмотра может стать основанием для временного отстранения от работы.

По сведениям издания, в рассматриваемом деле водитель спецавтотранспорта, трудящийся во вредных условиях более пяти лет, не стал проходить обязательный периодический медосмотр. Работодатель издал приказ об отстранении работника от исполнения трудовых обязанностей и вынес ему замечание за неисполнение должностной инструкции. После обращения мужчины с иском в конечном итоге Первый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону организации.

