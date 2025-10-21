Главный разведчик РФ послал тревожный сигнал о войне с Европой
Нарышкин рассказал о подготовке потенциальных противников к войне
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В Европе страны Североатлантического альянса ведут подготовку к войне с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Европейские страны НАТО наращивают объемы военно-промышленного комплекса. Они готовят ресурсы и силы быстрого реагирования к военному конфликту с Россией», — передает РИА Новости слова Нарышкина.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша увеличивают военную активность вблизи российских границ. Он отметил, что в странах НАТО нарастает антироссийская истерия.
