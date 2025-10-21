Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Главный разведчик РФ послал тревожный сигнал о войне с Европой

21 октября 2025 в 05:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Нарышкин рассказал о подготовке потенциальных противников к войне

Нарышкин рассказал о подготовке потенциальных противников к войне

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Европе страны Североатлантического альянса ведут подготовку к войне с Россией. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Европейские страны НАТО наращивают объемы военно-промышленного комплекса. Они готовят ресурсы и силы быстрого реагирования к военному конфликту с Россией», — передает РИА Новости слова Нарышкина.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что страны Балтии, Финляндия, Норвегия и Польша увеличивают военную активность вблизи российских границ. Он отметил, что в странах НАТО нарастает антироссийская истерия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Комментарии (1)
  • Я тебе
    21 октября 2025 06:19
    Больше скажу они этим занимаются лет 10 уже, в том числе и истерией, для того чтобы это понять не надо быть главным разведчиком страны!
Добавить комментарий
Следующий материал