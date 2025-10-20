Россиянам придется отработать шесть дней в одну из ближайших недель

С 27 октября россиян ожидает шестидневная рабочая неделя Фото: Илья Московец © URA.RU

Последняя рабочая неделя октября 2025 года в России станет шестидневной. С 27 октября по 1 ноября гражданам предстоит выйти на работу или учебу шесть дней подряд. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам Светлана Бессараб.

«Такой график позволяет наиболее оптимально использовать выходные, нерабочие и рабочие дни», — подчеркнула Бессараб в беседе с агентством ТАСС. По ее словам, решение согласовано с федеральным календарем праздничных дат и регламентом переноса выходных.

После шестидневной рабочей недели россиян ожидают три дня отдыха подряд — с 2 по 4 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства, который традиционно отмечается 4 ноября. Как уточняют в Госдуме, подобная схема переноса выходных применяется ежегодно и предусмотрена Трудовым кодексом РФ. Работодатели обязаны уведомить сотрудников о графике заранее и обеспечить соблюдение трудовых прав в переходный период.

Согласно разъяснениям Роструда, суббота, 1 ноября, станет предпраздничным рабочим днем с сокращенной продолжительностью, а три выходных подряд (2–4 ноября) предусмотрены производственным календарем и Трудовым кодексом РФ. Подробнее о том, как отдыхаем в 2026 году — в календаре URA.RU.