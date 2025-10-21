В Санкт-Петербурге эвакуировали жителей дома после провала асфальта
На место, где произошло обрушение асфальта, направили сотрудников экстренных служб
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Жителей одного из домов на первом Муринском проспекте в Выборгском районе Санкт-Петербурга эвакуировали ночью из-за провала асфальта. Об этом сообщили в пресс-центре администрации города.
«В Выборгском районе произошла просадка асфальтобетонного покрытия в районе шахты 120А Выборгского тоннельного коллектора. На улице Харченко в зоне водонасыщенных грунтов и тоннельного канализационного коллектора образовался провал асфальта», — говорится в сообщении пресс-центра администрации Санкт-Петербурга.
По информации городской администрации, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий технологического нарушения. На месте происшествия работают все оперативные службы города: специалисты ГУП «Водоканал Санкт‑Петербурга», сотрудники МЧС, правоохранительных органов, а также представители медицинских служб.
