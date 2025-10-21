Логотип РИА URA.RU
В Санкт-Петербурге эвакуировали жильцов целого дома

21 октября 2025 в 05:41
Фото: © URA.RU

В Санкт-Петербурге проведена эвакуация жителей одного из жилых домов в связи с просадкой асфальтового покрытия. По информации специалистов городского "Водоканала", под участком просадки расположены канализационные коммуникации. Местным жителям предложили временно разместиться в ближайшей школе, где организован пункт для ночлега. В целях обеспечения безопасности движение автотранспорта перекрыто силами полиции и Росгвардии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

