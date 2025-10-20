Павел Дуров рассказал о причинах ограбления Лувра

Дуров связал ограбление Лувра со слабостью властей Фото: TechCrunch /Flickr

Недавнее ограбление Лувра в Париже является следствием общего упадка Франции. Произошедшее отражает системные проблемы в стране и неспособность властей реагировать на реальные угрозы. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X.

«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — отметил Дуров.