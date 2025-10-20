Павел Дуров рассказал о причинах ограбления Лувра
Дуров связал ограбление Лувра со слабостью властей
Фото: TechCrunch /Flickr
Недавнее ограбление Лувра в Париже является следствием общего упадка Франции. Произошедшее отражает системные проблемы в стране и неспособность властей реагировать на реальные угрозы. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров в соцсети X.
«Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это еще один печальный признак упадка некогда великой страны, где правительство довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять реальным», — отметил Дуров.
Как сообщало URA.RU ранее, в Лувре преступники совершили кражу девяти ювелирных изделий, ранее принадлежавших императору Наполеону Бонапарту и его супруге, императрице Жозефине. По предварительным данным, неизвестные проникли в одну из самых известных его экспозиций — галерею Аполлона. Злоумышленники в масках оказались в здании на набережной Сены во время ремонта.
