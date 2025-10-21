Власти на фоне дефицита бензина готовят резкие изменения

В России дорожает топливо Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России для стабилизации рынка топлива планируется создание нового формата биржевых торгов. Об этом говорилось на совещании у вице-премьера Александра Новака.

«Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на совещание. Уточняется, что нефтекомпании в РФ могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Сейчас дефицит бензина в стране достиг уровня в 20% от обычных объемов поставок.