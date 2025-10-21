Власти на фоне дефицита бензина готовят резкие изменения
В России дорожает топливо
В России для стабилизации рынка топлива планируется создание нового формата биржевых торгов. Об этом говорилось на совещании у вице-премьера Александра Новака.
«Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на совещание. Уточняется, что нефтекомпании в РФ могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Сейчас дефицит бензина в стране достиг уровня в 20% от обычных объемов поставок.
Ранее власти заявляли о стабильной ситуации на топливном рынке благодаря увеличению производства и решению логистических проблем, однако дефицит бензина сохраняется, а независимые АЗС оказались на грани закрытия из-за убытков. Для поддержки внутреннего рынка был введен запрет на экспорт бензина до конца года, а нефтяные компании обязали наращивать переработку сырья.
