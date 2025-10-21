Логотип РИА URA.RU
Власти на фоне дефицита бензина готовят резкие изменения

В России из-за дефицита бензина готовят изменение формата биржевых торгов
21 октября 2025 в 05:24
В России дорожает топливо

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В России для стабилизации рынка топлива планируется создание нового формата биржевых торгов. Об этом говорилось на совещании у вице-премьера Александра Новака.

«Для стабилизации топливного рынка может быть создана секция биржевых торгов нефтепродуктами для конечных потребителей», — передает газета «Коммерсант» со ссылкой на совещание. Уточняется, что нефтекомпании в РФ могут обязать направлять на переработку не менее 40% сырья. Сейчас дефицит бензина в стране достиг уровня в 20% от обычных объемов поставок.

Ранее власти заявляли о стабильной ситуации на топливном рынке благодаря увеличению производства и решению логистических проблем, однако дефицит бензина сохраняется, а независимые АЗС оказались на грани закрытия из-за убытков. Для поддержки внутреннего рынка был введен запрет на экспорт бензина до конца года, а нефтяные компании обязали наращивать переработку сырья.

