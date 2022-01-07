Британия планирует противостоять РФ новым гиперзвуковым оружием

08 января 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Радакин отметил, что военная мощь РФ растет Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ Великобритания планирует создание гиперзвукового оружия для противостояния растущим военным силам Российской Федерации. Об этом в интервью Times завил глава Генштаба Великобритании Тони Радакин. «Их нет (гиперзвуковых ракет — прим. URA.RU), но мы должны их иметь», — сообщил Радакин, отметив возрастающую военную мощь России. Глава Генштаба заявил, что на данный момент РФ инвестирует значительные суммы в развитие основных отраслей оборонного производство. Это подводные лодки, гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты, а также средства противовоздушной обороны. Кроме того, Радакин выразил сильную обеспокоенность касательно ситуации на Украине. Глава Генштаба сообщил о том, что предоставил кабмину «военные варианты» реагирования в случае агрессии России на Украине, однако не уточнил, какие именно действия предлагаются. Ранее сообщалось, что Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии. Помимо РФ в список вошли Китай и Иран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания планирует создание гиперзвукового оружия для противостояния растущим военным силам Российской Федерации. Об этом в интервью Times завил глава Генштаба Великобритании Тони Радакин. «Их нет (гиперзвуковых ракет — прим. URA.RU), но мы должны их иметь», — сообщил Радакин, отметив возрастающую военную мощь России. Глава Генштаба заявил, что на данный момент РФ инвестирует значительные суммы в развитие основных отраслей оборонного производство. Это подводные лодки, гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты, а также средства противовоздушной обороны. Кроме того, Радакин выразил сильную обеспокоенность касательно ситуации на Украине. Глава Генштаба сообщил о том, что предоставил кабмину «военные варианты» реагирования в случае агрессии России на Украине, однако не уточнил, какие именно действия предлагаются. Ранее сообщалось, что Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии. Помимо РФ в список вошли Китай и Иран.