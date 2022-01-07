07 января 2022

Британия планирует противостоять РФ новым гиперзвуковым оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
Радакин отметил, что военная мощь РФ растет Фото:

Великобритания планирует создание гиперзвукового оружия для противостояния растущим военным силам Российской Федерации. Об этом в интервью Times завил глава Генштаба Великобритании Тони Радакин.

«Их нет (гиперзвуковых ракет — прим. URA.RU), но мы должны их иметь», — сообщил Радакин, отметив возрастающую военную мощь России. Глава Генштаба заявил, что на данный момент РФ инвестирует значительные суммы в развитие основных отраслей оборонного производство. Это подводные лодки, гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты, а также средства противовоздушной обороны.

Кроме того, Радакин выразил сильную обеспокоенность касательно ситуации на Украине. Глава Генштаба сообщил о том, что предоставил кабмину «военные варианты» реагирования в случае агрессии России на Украине, однако не уточнил, какие именно действия предлагаются.

Ранее сообщалось, что Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии. Помимо РФ в список вошли Китай и Иран.

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Великобритания планирует создание гиперзвукового оружия для противостояния растущим военным силам Российской Федерации. Об этом в интервью Times завил глава Генштаба Великобритании Тони Радакин. «Их нет (гиперзвуковых ракет — прим. URA.RU), но мы должны их иметь», — сообщил Радакин, отметив возрастающую военную мощь России. Глава Генштаба заявил, что на данный момент РФ инвестирует значительные суммы в развитие основных отраслей оборонного производство. Это подводные лодки, гиперзвуковые и межконтинентальные баллистические ракеты, а также средства противовоздушной обороны. Кроме того, Радакин выразил сильную обеспокоенность касательно ситуации на Украине. Глава Генштаба сообщил о том, что предоставил кабмину «военные варианты» реагирования в случае агрессии России на Украине, однако не уточнил, какие именно действия предлагаются. Ранее сообщалось, что Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии. Помимо РФ в список вошли Китай и Иран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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