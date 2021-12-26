26 декабря 2021

Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии

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Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, флаг великобритании, посольство великобритании, юнион джек, британский флаг
Россия является враждебной страной для Великобритании, заявил Дэмиан Хайндс Фото:

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс.

«Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.

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Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс. «Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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