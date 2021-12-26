Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс.
«Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.
Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс. «Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.