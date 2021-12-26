Россия вошла в список самых враждебных государств для Британии

27 декабря 2021 в 08:08 Размер текста - 17 +

Россия является враждебной страной для Великобритании, заявил Дэмиан Хайндс Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс. «Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия, Китай и Иран являются самыми враждебными странами по отношению к Великобритании. Об этом заявил министр по вопросам безопасности Великобритании Дэмиан Хайндс. «Китай, Россия и Иран враждебно настроены по отношению к нам. Они могут проводить и проводят информационные операции», — сказал Хайндс в разговоре в британским изданием Telegraph. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ никогда не проявляла враждебность по отношению к другим странам. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что НАТО регулярно проявляет враждебность по отношению к России и демонстрирует очень агрессивную позицию, пишет RT.