В Урай пенсионеры недовольны снежными завалами на Мемориале Славы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Пенсионеры Урая (ХМАО) возмутились отношением городской администрации к уборке Мемориала Славы от снега. Своим мнением на этот счет поделилась член совета ветеранов Урая Людмила Петренко в социальных сетях.

«Руководителям настучать бы хорошо по мозгам. Благодаря ветеранам они живут и руководят нашим городом. Снег давно не убран, тут такие завалы. Мы еле прошли. Тут каждый день должны быть возложены живые цветы, должна быть убрана каждая снежинка. Но, к сожалению, вот такие завалы. Это все, что заработали наши ветераны и еще хотят, чтобы народ не возмущался», — заявила Петренко во время видеообращения, которое было опубликовано в паблике «Подслушано в Урае» в социальной сети «ВКонтакте».

В разговоре с журналистом URA.RU она выразила сожаление, что Мемориал Славы будет находиться в таком состоянии 10 января, когда в Урае должны состоятся похороны последнего ветерана Великой Отечественной войны — Ивана Шестакова. В пресс-службу городской администрации был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

В комментариях к опубликованной видеозаписи мнения жителей Урая разделились. «Я не понимаю, они тоже люди, закон для всех один, выходные праздничные дни. Такое ощущение что вы, живя на севере, снега ни разу не видели», — написала Оксана Косева. «Дайте им лопаты, пусть отрабатывают новогодние премии и зарплату им за этот период бездействия не платите», — поделился своим мнением один из пользователей.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам