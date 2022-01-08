Пермская больница получит новое оборудование для лечения рака

Применять ускоритель для лечения больных начнут этой осенью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский краевой онкологический диспансер получит дорогостоящее медоборудование, которое позволит повысить эффективность лечения онкобольных. Речь идет об ускорительном комплексе, медучреждение начнет применять его осенью этого года. О проведении аукциона на закупку оборудования сообщается на сайте министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок (минзакупок Пермского края). Начальная цена контракта — 213 млн рублей.

«Объявлен аукцион на поставку ускорительного комплекса для Пермского краевого онкологического диспансера. В ближайшее время планируется подведение итогов конкурсной процедуры. Ожидается, что онкологи начнут применять новый аппарат при лечении жителей Пермского края уже осенью 2022 года. Применение ускорительного комплекса позволит улучшить эффективность лечения пациентов», — информирует ведомство.

По словам главврача онкоцентра Максима Мезенцева, ускоритель разрушает опухолевые образования благодаря высокоточному радиовоздействию. При этом окружающие опухоль ткани получают минимальные повреждения. Ранее краевые власти отмечали, что в 2021 году в больницы края были поставлены сотни единиц медицинского оборудования. В том числе, компьютерные томографы, флюорографы и маммографы.

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