В пермском лесу найдено тело полураздетого мужчины

Известно, что погибший 1982 года рождения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в лесном массиве вблизи улицы Холмогорской было обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел днем 19 ноября.

«На мужчине не было обуви. Штаны были частично сняты. По предварительным данным, тело было найдено около двух часов назад», — сообщает портал «В курсе.ру»,

По данным СМИ, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Там уточнили, что следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1982 года рождения.

