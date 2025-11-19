Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В пермском лесу найдено тело полураздетого мужчины

В Перми обнаружили тело мужчины без обуви
19 ноября 2025 в 17:43
Известно, что погибший 1982 года рождения

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми в лесном массиве вблизи улицы Холмогорской было обнаружено тело мужчины. Инцидент произошел днем 19 ноября.

«На мужчине не было обуви. Штаны были частично сняты. По предварительным данным, тело было найдено около двух часов назад», — сообщает портал «В курсе.ру», 

По данным СМИ, в настоящее время на месте происшествия работают криминалисты. URA.RU направило запрос в СУ СКР по Пермскому краю. Там уточнили, что следователями СК России устанавливаются обстоятельства смерти мужчины 1982 года рождения.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кондратово под Пермью обнаружено тело человека. Трагедия произошла в жилом комплексе «МЫ». Погибшему мужчине был 41 год.

