«Снег и гирлянды — не в тренде»: продавец пермских елей о бизнесе, новогодних распродажах и опасном товаре
Андрей Любов занимается продаже искусственных елей с 2018 года
В Перми торговые центры, кафе и фотостудии начали украшать свои помещения к Новому году. В общественных пространствах уже можно увидеть нарядные ели, а сами горожане стали задумываться о покупке главного символа праздника. На что нужно обращать внимание при выборе искусственной елки, когда ее выгоднее покупать, почему встроенная гирлянда и снежное напыление — плохая идея, а также как продавцы обманывают покупателей. На эти и другие вопросы в интервью URA.RU ответил владелец магазина «Искусственные елки Пермь 159» Андрей Любов.
— До Нового года осталось чуть больше месяца. Продажи уже идут?
— Конечно. Сезон у нас начинается в сентябре. Вначале заказывают предприятия, фотостудии, банки, кофейни, театры. Ближе к празднику приходят семьи с детьми. Самая «горячая» пора начинается с 15-20 декабря.
— Раз это сезонный бизнес, удается ли заработать столько, чтобы обеспечить себя на весь год?
— Да, заработать можно, но я совмещаю. В прошлом году вложился в бизнес в сфере гостеприимства и управляю гостевыми домами.
Сезон продажи новогодних елок стартует в сентябре
— Почему продаете искусственные ели, а не настоящие?
— Во-первых, это экологично. Во-вторых, раньше меня в магазинах удивляли высокие цены на елки. Нашел поставщика, оказалось, что хорошие искусственные ели могут стоить дешевле.
— Вы в этом бизнесе с 2018 года. Не было проблем с поставщиками из-за политической ситуации, санкций?
— Нет, таких проблем не было, но мы все равно ушли от импортных товаров к отечественным. Сначала продавали китайские елки. Затем стали искать поставщиков в России и нашли в Пермском крае. Вообще заводов по производству искусственных елей в РФ пять, два из них — в Пермском крае. Есть еще небольшие производства. Но мы со многими не работаем, так как они допускают брак. Например, не прокрашивают ветки.
— А что не так с китайским производителем?
— Во-первых, они делают ели с ненадежной конструкцией. Во-вторых, их продукция имеет специфический запах, который появляется не только после вскрытия упаковки, но и во время эксплуатации. В-третьих, цены китайских поставщиков сравнялись с российскими. У импортных производителей большие затраты на логистику, а у российских — на качество. Поэтому стоимость примерно одинаковая, и лучше продавать качественный российский товар.
Предприниматель начинал с продажи китайских елей
— Внешне китайские ели отличваются от российских?
— Конечно. Китайские обычно называются «Сосна пушистая». Их ветки сделаны из лески, которая напоминает ершик. В свое время они пользовались большим успехом. С ними мы работали где-то 3-4 года. Потом уже в России стали закупать елки из ПВХ пленки. Сейчас больше 90% продаж составляют ели из литых веточек.
— Цены на них наверняка тоже разные…
— Эконом-вариант — елка из лески, которую делают в Китае. Ее проблема в том, что, достав из коробки, обратно уже не убрать. Поэтому возникают проблемы с хранением. То есть по-сути это одноразовый вариант. Цены на них не сильно изменились за семь лет. В среднем ее можно купить в районе двух тысяч рублей.
Затем идет елка из ПВХ пленки. Она служит 5-7 лет и может простоять дольше, но ветки начнут осыпаться. Если рассматривать вариант высотой около двух метров, цена составит 5-7 тысяч рублей.
Премум-елочки идут из литья. В среднем такая елка высотой в два метра стоит от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Срок службы — более 10 лет.
— Продавцы не пытаются нажиться на новогоднем настроении пермяков и не выдают дешевые ели за дорогие?
— Недобросовестные продавцы под видом литых елей продают комбинированные с ПВХ пленкой. Нюансов очень много, поэтому люди, покупая ели на маркетплейсах, часто совершают ошибки.
Литая ель российского производства высотой около двух метров стоит от 10 тысяч рублей
— Если говорить про этот год, каких цен можно ожидать к декабрю?
— Мы стараемся не повышать стоимость весь сезон — с сентября по декабрь. Исключение — популярные модели. Если какая-то модель заканчивается, новую партию мы получаем дороже, соответственно, цена на нее становится выше.
— Какие елки пользуются большим спросом у пермяков?
— Те, кто готовятся в Новому году заранее, берут большие ели. Потому что чем выше ель, тем она дороже, а в начале сезона цены ниже, и есть возможность сэкономить. В декабре чаще всего берут ели высотой 120-180 сантиметров. При этом в тренде всегда простые зеленые ели без напылений и встроенных гирлянд. Мы и не рекомендуем покупать модели с искусственным снегом или гирляндой.
— Почему? Заснеженые ели красиво смотрятся в интерьере.
— За ними нужен особый уход. Их нельзя хранить во влажных помещених. Иначе они поменяют белый оттенок на желтый. С гирляндами такая же история. Елку обычно покупают надолго, лет на 10. А гирлянда за это время может прийти в негодность или сгореть. К тому же меняется мода на сами гирлянды. Например, сейчас пользуется популярностью гирлянда-роса, особенно в теплом цвете.
— Есть нюансы хранения обычных зеленых елей?
— Если мы говорим о литых елках, их тоже нельзя хранить в сыром помещении, так как может пойти коррозия по стволу или веткам. Слышал, что некоторые люди их моют. Этого тоже лучше не делать, так как в составе ели используется железо, которое может начать ржаветь, что сократит срок службы. Достаточно протирать от пыли сухой тряпкой. В остальном срок службы елей не ограничен.
Бизнесмен поставляет ели в кафе, театры и фотостудии
— Что еще нужно учитывать при выборе елок?
— Нужно обращать внимание на сборку. Есть три вида: шарнирная, отгибная и такая, когда каждая веточка вставляется в ствол. Самая простая — шарнирная. Многие считают, что отгибная хуже, но мы как-то провели эксперимент. Отгибали веточку 40 раз вниз и вверх. Она не сломалась. То есть такую елку можно поставить как минимум 40 раз. Еще многие обращают внимание на подставку. Но по опыту могу сказать, что металлические ломаются также часто, как и пластиковые.
— Вы сказали, что вначале сезона покупать елку выгоднее. То есть лучше о праздновании Нового года лучше позаботиться в сентябре?
— Да, но на самом деле самые выгодные цены в январе. Многие про это знают и покупают в этом месяце. Скидки могут достигать 40%. Но так как январь — это конец сезона, то и вариантов в наличии остается немного. Кто-то ждет распродаж, которые якобы начнутся 20-25 декабря, но это сезон высокого спроса, во время которого цены никто не снижает.
— Неужели есть пермяки, которые планируют празднование следующего Нового года уже в январе?
— Да, есть и такие. Обычно это те, кто, например, работал в новогоднюю ночь или был в командировке и хочет с опозданием отпраздновать. Или покупают, чтобы отметить Рождество. А к следующему Новому году обычно делают предзаказ, фиксируют цену и покупают елку ближе к празднику.
— Нет ли у пермяков больше интереса к натуральным елям?
— Семь лет назад мне многие говорили, что этот бизнес неприбыльный. Рынок перенасытится, и продажи упадут. Но мы видим, что спрос с каждым годом только растет. Кто-то переезжает и покупает в новую квартиру новую ель, у кого-то ломаются старые елки. Да, в Перми есть люди, которые из года в год покупают только настоящие деревья. Но в последнее время часто приходят покупатели, которые отказываются от них в пользу искусственных.
— Почему клиенты отказываются от настоящих елей?
— У настоящих есть свои минусы. Например, постоянные осыпания иголок, которые нужно убирать. Ну и сейчас многие выступают за экологию, не хотят рубить лес.
— А как же запах настоящей ели? У многих он ассоциируется с Новым годом.
— Есть много ароматизаторов, которые придают нужный запах в квартире. При этом не нужно губить живые деревья.
У российских елей нет специфического запаха
— Что можете сказать про мифы, о вредных веществах, которые выделяют искусственные ели?
— В своей практике не встречал, чтобы кто-то жаловался на ухудшение состояния здоровья после покупки ели. Тут надо понимать, какой товар вы берете. У китайских елей есть специфический запах, а у российских — нет. Кроме того, российские елки считаются экологичными и не горючими. Нагревания и запахи могут возникнуть, если повесить на елку гирлянду с LED-лампами. Но таких новогодних украшений уже давно не производят.
— Кроме точек продаж натуральных елок у вас много конкурентов в Перми? Как вы с ними делите рынок?
— В Перми искусственные ели продают в основном сетевые магазины. Но там часто попадаются комибинированные варинаты, когда внутри — ПВХ, а снаружи — литье. А вообще у нас в городе четыре специализированные компании, включая нас. Нам удается сдерживать цены за счет того, что мы продаем товар со склада и миниминизируем затраты на аренду площадей в торговых центрах. В прошлом году арендовали отдел в ТЦ «Айсберг Модерн», но съехали оттуда. Сейчас там другая компания тоже торгует искусственными елями.
— Что не так с торговыми центрами? Почему решили больше с ними не работать?
— С ними все отлично: поток клиентов, большой спрос, удобное расположение. Но там аренда помещения стоит около 200 тысяч рублей в месяц. То есть наценка на товар получается приличная. Поэтому решили продавать онлайн и со склада.
— Как конкурируете с маркетплейсами?
— Никак. Искусственные елки там обычно не заказывают. Елка высотой 180-210 сантиметров весит около 10-15 килограммов. А именно такие чаще всего и покупают. То есть габариты коробки получаются 120х40х40. За доставку таких товаров маркетплейсы берут бешеную комиссию. Это влияет на цену товара. А нам удалось договориться с транспортной компанией на доставку елок в среднем за 300 рублей. Заказы приходят из разных городов. Отправляли елку в Калининград и даже в Норильск, куда доставка осуществляется только самолетом или вертолетом.
— А за границей их у вас не заказывали?
— Пока нет, но есть покупатели, которые берут для себя и отправляют за рубеж.
— Сами дома елку ставите? Как проводите новогоднюю ночь?
— Дома у меня стоит искуственная елка. С выбора домашней ели и начался мой бизнес. Что касается празднования, то из года в год 31 декабря — рабочий день. Также я работаю на железной дороге. Бывало, что ночью у меня стояла смена, поэтому Новый год приходилось встречать на работе. А если выходной, то отмечаю в кругу семьи.
