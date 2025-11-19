Логотип РИА URA.RU
В России появился новый тренд при обустройстве ванных комнат

19 ноября 2025 в 17:40
Планировку с окном в ванной комнате называют новым форматом жизни, который позволяет почувствовать себя героем фильма

Фото: пресс-служба «Страна Девелопмент»

Россияне хотят окно в ванной комнате, потому что оно может использоваться как естественная вентиляция и источник освещения, а также как дополнительное полезное пространство. К такому выводу пришли аналитики федерального застройщика «Страна Девелопмент» после проведения опроса 500 клиентов в Тюмени, Екатеринбурге и Новосибирске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, об окне в ванной мечтают 24% покупателей новых квартир.

«Окно между ванной и кухней — характерное архитектурное решение для советских домов 60-х и 70-х годов. Дополнительное освещение, безопасность, санитария — аргументы в пользу такой конструкции были разные. Но со временем маленькие окошки перестали быть стандартом и на смену им пришли полноценные окна, но уже как эстетическое преимущество», — пояснили представители «Страны Девелопмент».

Согласно опросу, 34% клиентов, готовых приобрести квартиру с окном в ванной, сказали, что необычное решение интересует их в качестве дополнительной естественной вентиляции. Это позволит уменьшить влажность в помещении и эффективнее сушить белье.

Еще 26% планируют использовать окно как полезное пространство под средства гигиены и косметику. Ради естественного освещения жилье с окном в ванной хотели бы приобрести 23% опрошенных. Остальные 17% называют такую планировку новым форматом жизни, который позволяет почувствовать себя героем фильма и наслаждаться ванной под пение птиц.

