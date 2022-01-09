Глава Нижневартовска назначил нового заместителя

10 января 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Ирина Мурашко до назначения на новую должность возглавляла КРУ мэрии Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил на должность своего заместителя, отвечающего за экономику и финансы — Ирину Мурашко. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На должность заместителя главы города по экономике и финансам назначена Мурашко Ирина Николаевна. Кадровые изменения произошли в соответствии с распоряжением администрации города от 30.12.2021 №797-лс», — сказано в сообщении администрации Нижневартовска. Там также указано, что раньше она замещала должность начальника контрольно-ревизионного управления мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко был избран на должность главы Нижневартовска в декабре 2021 года. До этого он занимал должность вице-мэра, ответственного за экономику и финансы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил на должность своего заместителя, отвечающего за экономику и финансы — Ирину Мурашко. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На должность заместителя главы города по экономике и финансам назначена Мурашко Ирина Николаевна. Кадровые изменения произошли в соответствии с распоряжением администрации города от 30.12.2021 №797-лс», — сказано в сообщении администрации Нижневартовска. Там также указано, что раньше она замещала должность начальника контрольно-ревизионного управления мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко был избран на должность главы Нижневартовска в декабре 2021 года. До этого он занимал должность вице-мэра, ответственного за экономику и финансы.