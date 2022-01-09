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31 декабря 2021
30 декабря 2021

Глава Нижневартовска назначил нового заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Ирина Мурашко до назначения на новую должность возглавляла КРУ мэрии Нижневартовска Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил на должность своего заместителя, отвечающего за экономику и финансы — Ирину Мурашко. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«На должность заместителя главы города по экономике и финансам назначена Мурашко Ирина Николаевна. Кадровые изменения произошли в соответствии с распоряжением администрации города от 30.12.2021 №797-лс», — сказано в сообщении администрации Нижневартовска. Там также указано, что раньше она замещала должность начальника контрольно-ревизионного управления мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко был избран на должность главы Нижневартовска в декабре 2021 года. До этого он занимал должность вице-мэра, ответственного за экономику и финансы.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил на должность своего заместителя, отвечающего за экономику и финансы — Ирину Мурашко. Об этом сообщается на сайте мэрии. «На должность заместителя главы города по экономике и финансам назначена Мурашко Ирина Николаевна. Кадровые изменения произошли в соответствии с распоряжением администрации города от 30.12.2021 №797-лс», — сказано в сообщении администрации Нижневартовска. Там также указано, что раньше она замещала должность начальника контрольно-ревизионного управления мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что Кощенко был избран на должность главы Нижневартовска в декабре 2021 года. До этого он занимал должность вице-мэра, ответственного за экономику и финансы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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