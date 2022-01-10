Актер Леонид Куравлев госпитализирован

Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице.
«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице.
У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News.
Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».
Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице. У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News. Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».