Актер Леонид Куравлев госпитализирован

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Артист находится в тяжелом состоянии Фото:
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Коронавирус COVID-19

Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице.

«Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице.

У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News.

Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».

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Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице. У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News. Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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