Актер Леонид Куравлев госпитализирован

10 января 2022 в 21:41 Размер текста - 17 +

Артист находится в тяжелом состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице. У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News. Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народного артиста, актера Леонида Куравлева госпитализировали в реанимацию больницы в Коммунарке. У него был положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил источник в больнице. «Он на кислороде, так как легкие поражены, под круглосуточным наблюдением медиков. Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — цитирует «Стархит» источника в больнице. У него были проблемы с дыханием, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние оценивается как тяжелое. Артиста госпитализировали 6 января. В последнее время у него была гепертония, частые головокружения, отмечает издание. Летом он упал в обморок, тогда потребовалась помощь врачей, сообщает Nation News. Куравлев является народным и заслуженным артистом РСФСР. Он снимался в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Самая обаятельная и привлекательная».