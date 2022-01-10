Врач назвала главную ошибку переболевших COVID

11 января 2022 в 06:53 Размер текста - 17 +

Врачи советуют отказаться от спорта, чтобы не навредить организму Фото: Размик Закарян © URA.RU Преждевременный поход в спортивный зал и быстрое увеличение физической нагрузки после COVID могут нанести огромный вред человеку. Об этом заявила врач-терапевт Фаллахи Нуржахан. По ее словам, после коронавируса иммунная система, легкие и сердце работают на пределе. «Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой», — рассказала Фаллахи РИА «Новости». По словам врача, после выздоровления необходимо начинать с обычных прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность. Ранее сообщалось, что после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит (поражение сердечной мышцы), поэтому им необходимо воздержаться от серьезных физических нагрузок на два месяца, поскольку есть риск получить остановку сердца. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Кроме того, вирусологи советуют отказаться от занятий спортом и после прививки от COVID. Так, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, активные физические упражнения вызывают дефицит глюкозы в организме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преждевременный поход в спортивный зал и быстрое увеличение физической нагрузки после COVID могут нанести огромный вред человеку. Об этом заявила врач-терапевт Фаллахи Нуржахан. По ее словам, после коронавируса иммунная система, легкие и сердце работают на пределе. «Все силы сброшены на борьбу с вирусом. Как итог — болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой», — рассказала Фаллахи РИА «Новости». По словам врача, после выздоровления необходимо начинать с обычных прогулок, постепенно увеличивая их продолжительность. Ранее сообщалось, что после перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит (поражение сердечной мышцы), поэтому им необходимо воздержаться от серьезных физических нагрузок на два месяца, поскольку есть риск получить остановку сердца. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Кроме того, вирусологи советуют отказаться от занятий спортом и после прививки от COVID. Так, по словам главы Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, активные физические упражнения вызывают дефицит глюкозы в организме.