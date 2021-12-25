Иммунолог предостерег переболевших COVID от занятий спортом

Переболевшим COVID-19 следует воздержаться от физических нагрузок Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После перенесенного коронавируса у некоторых людей возникает миокардит (поражение сердечной мышцы), поэтому им необходимо воздержаться от серьезных физических нагрузок на два месяца, поскольку есть риск получить остановку сердца. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Когда восстановление после ковида произошло, даже после легкого течения, особенно молодым людям очень важно пару месяцев не давать нагрузок. У значительного процента людей возникает миокардит, и у старшего возраста — перикардит. Но миокардит связан с воспалением сердечной мышцы. Проблема в том, что оно в покое, когда нет сильной нагрузки, и проходит. А если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например аритмия, остановка сердца», — сказал Николай Крючков.

При этом, отметил иммунолог, переболевшие COVID-19 могут совершать небольшие физические нагрузки будут полезны для восстановления. «Прогулки на свежем воздухе, легкий бег непродолжительное время, ходьба на лыжах, это нормально. Особенно прогулки очень хороши. Час-два-три, но без переохлаждения. Это очень восстанавливает, но не тяжелые нагрузки», — ответил специалист.

Главврач сети клиник «Династия», инфекционист Татьяна Чаленко в беседе с URA.RU подчеркнула, что многое зависит от того, как человек перенес заболевание коронавирусом. «Если это бессимптомно, очень легко, тогда просто провести ЭКГ и постепенно начинать через 10-14 дней физическую нагрузку, начиная с кардио. Наблюдать, как переносится. Если течение тяжелое, начинаем физическую нагрузку с дыхательной гимнастики, пеших прогулок», — уточнила собеседница агентства.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам