Ольга Бузова выступила с боксерами на рождественской елке

Концерт со звездами посмотрели в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» более 220 тысяч человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рождественскую елку в Серпухове (Московская область) посетили более 247 000 человек. Для посетителей прошли бесплатные концерты Ольги Бузовой и других звезд шоу-бизнеса. Организатором торжеств выступила Федерация бокса России, сообщили в пресс-службе организации.

«В этом году „Рождественская сказка“ Федерации бокса России прошла уже в четвертый раз и впервые на уникальной площадке в Московской области — в парке-отеле „Русский“ и на острове „Русский“ в Серпухов. Более 247 тысяч человек посетили рождественские елки Федерации бокса России в Серпухове. Для всех посетителей бесплатные концерты дали 15 звезд шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Хабиб, Мари Гу и другие», — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Гости новогоднего праздника также приняли участие в 24 тренировках со знаменитыми российскими боксерами: двукратными олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым и Алексеем Тишенко, олимпийскими чемпионами Александром Лебзяком и Рахимом Чахкиевым, а также с боксерами-профессионалами Денисом Лебедевым и Александром Беспутиным и другими прославленными чемпионами бокса.

Рождественская елка Федерации бокса России стала крупнейшим праздником в Подмосковье в минувшие новогодние каникулы. Концерт, посвященный торжественному открытию елок, посмотрели в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 29 декабря более 220 тысяч человек.

Гости праздника бесплатно получили более 150 000 сладких подарков, съели порядка 50 000 порций гречки из полевой кухни, 300 000 блинов и столько же пирогов, выпили 350 000 чашек чая, а также более 100 000 раз прокатились на повозках, запряженных северными оленями или хаски. Пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой мог любой желающий. Дети для главных персонажей новогоднего праздника прочитали порядка 150 000 стишков.

Рождественскую елку в Серпухове посетили более 247 000 человек Фото: Федерация бокса России

Гости новогоднего праздника приняли участие в тренировках со знаменитыми российскими боксерами, в том числе с Денисом Лебедевым Фото: Федерация бокса России

В мероприятиях Рождественской елки принял участие российский боксер-профессионал Мурат Гассиев Фото: Федерация бокса России

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