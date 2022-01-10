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Тюменец насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, мост, автомобиль, развязка
Трагедия случилась на окружной дороге Тюмени Фото:

Тюменский водитель утром 11 января насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников.

«Трагедия случилась сегодня утром на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников. Здесь автомобилем Volkswagen Touareg на регулируемом пешеходном переходе сбита женщина. Она скончалась от тяжелых повреждений», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель объяснил ДТП тем, что женщина перебегала улицу на красный свет светофора и он не успел затормозить, добавили в Госавтоинспекции. Эта информация проверяется. Также устанавливается личность погибшей, которой на вид около 50 лет.

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Тюменский водитель утром 11 января насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников. «Трагедия случилась сегодня утром на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников. Здесь автомобилем Volkswagen Touareg на регулируемом пешеходном переходе сбита женщина. Она скончалась от тяжелых повреждений», — рассказали в пресс-службе ведомства. Водитель объяснил ДТП тем, что женщина перебегала улицу на красный свет светофора и он не успел затормозить, добавили в Госавтоинспекции. Эта информация проверяется. Также устанавливается личность погибшей, которой на вид около 50 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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