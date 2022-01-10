Тюменец насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Трагедия случилась на окружной дороге Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменский водитель утром 11 января насмерть сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД. Трагедия произошла на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников.

«Трагедия случилась сегодня утром на пересечении окружной дороги Тюмени и улицы Теплотехников. Здесь автомобилем Volkswagen Touareg на регулируемом пешеходном переходе сбита женщина. Она скончалась от тяжелых повреждений», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Водитель объяснил ДТП тем, что женщина перебегала улицу на красный свет светофора и он не успел затормозить, добавили в Госавтоинспекции. Эта информация проверяется. Также устанавливается личность погибшей, которой на вид около 50 лет.