Тушение пожара осложнялось сильным задымлением (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Коркино, в нескольких десятках километрах от Челябинска, 11 января произошел крупный пожар на местном рынке. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Утром на пункт связи поступило сообщение о возгорании городского рынка в Коркино. Горели строения торговых павильонов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой», — указано на странице регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС области отмечают, что обошлось без пострадавших. Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.

При пожаре сгорел павильон пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области

При пожаре никто не пострадал пресс-центр ГУ МЧС по Челябинской области