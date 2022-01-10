10 января 2022

Под Челябинском сгорел рынок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в здании бывших мастерских Союза художников на улице Сони Морозовой. Екатеринбург, пожар, огонь, тушение пожара, пожарные, возгорание, пожарник, пожаротушение, Мчс россии, пламя, улица сони морозовой161, здание мастерских союза художников
Тушение пожара осложнялось сильным задымлением (фото из архива) Фото:

В Коркино, в нескольких десятках километрах от Челябинска, 11 января произошел крупный пожар на местном рынке. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Утром на пункт связи поступило сообщение о возгорании городского рынка в Коркино. Горели строения торговых павильонов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой», — указано на странице регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».

В ГУ МЧС области отмечают, что обошлось без пострадавших. Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.

При пожаре сгорел павильон
При пожаре никто не пострадал

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В Коркино, в нескольких десятках километрах от Челябинска, 11 января произошел крупный пожар на местном рынке. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области. «Утром на пункт связи поступило сообщение о возгорании городского рынка в Коркино. Горели строения торговых павильонов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой», — указано на странице регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС области отмечают, что обошлось без пострадавших. Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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