В Коркино, в нескольких десятках километрах от Челябинска, 11 января произошел крупный пожар на местном рынке. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.
«Утром на пункт связи поступило сообщение о возгорании городского рынка в Коркино. Горели строения торговых павильонов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой», — указано на странице регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС области отмечают, что обошлось без пострадавших. Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.
В Коркино, в нескольких десятках километрах от Челябинска, 11 января произошел крупный пожар на местном рынке. Об этом сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области. «Утром на пункт связи поступило сообщение о возгорании городского рынка в Коркино. Горели строения торговых павильонов. Существовала угроза дальнейшего распространения огня. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и высокой горючей нагрузкой», — указано на странице регионального управления МЧС в соцсети «ВКонтакте». В ГУ МЧС области отмечают, что обошлось без пострадавших. Для установления причины происшествия на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коркинскому, Еткульскому и Еманжелинскому районам.