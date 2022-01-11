11 января 2022

В США рассказали о попытках задержать запуск «Северного потока-2»

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Флаг Евросоюза. Москва, американский флаг, флаг сша
США сотрудничают с ФРГ в Европой, чтобы отсрочить запуск СП-2 Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины.

Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.

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США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины. Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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