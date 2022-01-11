В США рассказали о попытках задержать запуск «Северного потока-2»

12 января 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

США сотрудничают с ФРГ в Европой, чтобы отсрочить запуск СП-2 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины. Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины. Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.