В США рассказали о попытках задержать запуск «Северного потока-2»

США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
«То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины.
Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.
США вместе с Германией и Европой стараются задержать запуск российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом рассказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. «То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с Евросоюзом для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому», — заявила дипломат во время брифинга. По ее словам, власти Берлина готовы заблокировать проект, в случае агрессии России против Украины. Что касаемо санкций США против СП-2, по мнению младшего сенатора США Рэнда Пола, власти Америки хотят ввести их ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.