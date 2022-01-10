10 января 2022

В США назвали предназначение санкций против «Северного потока —2»

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По словам Рэнда Пола, санкции против «Северный поток — 2» нерезультативны Фото:
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«Северный поток — 2»

США хотят ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Об этом заявил младший сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала The American Conservative.

«Санкции против „Северного потока — 2“ больше связаны с меркантилизмом и протекционизмом, чем с национальной безопасностью», — заявил Рэнд Пол. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству.

Автор статьи отметил, что санкции против России не приводят ни к какому положительному результату. «Когда я попросил чиновников госдепартамента США раскрыть, какие поведенческие изменения произошли в результате санкций, я получил лишь пустые взгляды», — добавил Пол.

Ранее сообщалось, что источники газеты Politico заявили об уверенности сенаторов США в том, что законопроект о введении санкций против российского газопровода будет принят. Украинский президент Владимир Зеленский призвал США поддержать закон о санкциях против «Северного потока — 2». Посол Украины в ФРГ призвал страны Европы отказаться от российского газопровода, передает RT.

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США хотят ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» ради своей экономической выгоды, а не ради безопасности. Об этом заявил младший сенатор США Рэнд Пол в статье для журнала The American Conservative. «Санкции против „Северного потока — 2“ больше связаны с меркантилизмом и протекционизмом, чем с национальной безопасностью», — заявил Рэнд Пол. Также сенатор отметил, что введение санкций против России действует в ущерб международному сотрудничеству. Автор статьи отметил, что санкции против России не приводят ни к какому положительному результату. «Когда я попросил чиновников госдепартамента США раскрыть, какие поведенческие изменения произошли в результате санкций, я получил лишь пустые взгляды», — добавил Пол. Ранее сообщалось, что источники газеты Politico заявили об уверенности сенаторов США в том, что законопроект о введении санкций против российского газопровода будет принят. Украинский президент Владимир Зеленский призвал США поддержать закон о санкциях против «Северного потока — 2». Посол Украины в ФРГ призвал страны Европы отказаться от российского газопровода, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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