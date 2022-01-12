Сенатор предложил упростить перевод автомобилей на газ

За 2021 год более 22 тысяч автомобилей в России перешли на газомоторное топливо, подчеркнул Андрей Кутепов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

В Совете Федерации РФ предложили упростить процедуру по оформлению документов о переводе автомобиля на газомоторное топливо. С такой инициативой выступил глава комитета Совфеда по экономической политике, сенатор Андрей Кутепов. Соответствующее письмо он направил на имя министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

«Предлагается исключить из процедуры переоборудования транспортных средств первое обращение в ГИБДД с целью разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства при установке газобаллонного оборудования для использования природного газа в качестве моторного топлива, так как аналогичное заключение предоставляет испытательная лаборатория. Информация о наложенных ограничениях регистрационных действий на транспортное средство находится в свободном доступе», — приводит ТАСС текст письма Кутепова.

По словам сенатора, за 2021 год более 22 тысяч автомобилей в России перешли на газомоторное топливо. Кутепов отметил, что при подготовке документов о переводе автомобиля на экологическое топливо водители зачастую тратят слишком много времени на работу с ГИБДД, что затрудняет получение свидетельства о регистрации. Газомоторные автомобили — это экологически безопасная альтернатива классическому двигателю внутреннего сгорания. Переход на газовое топливо позволяет в 2-3 раза сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

Ранее в правительстве предложили взять на себя 60% расходов при переходе автомобилистов с бензина на газ. При этом еще 30% расходов предложили взять на себя «Газпрому». Специалисты Fresh Auto отмечают, что главным стимулом для перехода на газомоторное топливо является поддержка со стороны правительства страны, пишет RT.

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