На смену списанным в Челябинск пригнали экологичные автобусы на газовом топливе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске пустили на металлолом порядка 200 автобусов, ранее работавших на пассажирских перевозках в областном центре. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Соответствующие заключения о непригодности к дальнейшему использованию иеются. Поэтому комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил два контракта на утилизацию транспортных средств со специализированной организацией. После разборки лом будет сдан, полученные от него средства пойдут в доход бюджета города», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего на слом пошли 63 автобуса марки «НефАЗ», больше 10 «ПАЗов», почти сотня «ЛиАЗов» и несколько единиц другого автотранспорта. По данным властей, они были произведены в период с 2006 по 2012 год. Сейчас они выработали ресурс, ремонтировать их невыгодно и не имеет смысла.

Фотографию сданных в металл автобусов разместил в Facebook челябинец Владимир Прокопьев. По его мнению, в условиях нехватки общественного транспорта в городе чиновники поступили нерационально.

Фото: Владимир Прокопьев, Facebook

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