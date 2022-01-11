11 января 2022
10 января 2022

В Челябинске распилили на металл две сотни автобусов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус, городской транспорт
На смену списанным в Челябинск пригнали экологичные автобусы на газовом топливе Фото:

В Челябинске пустили на металлолом порядка 200 автобусов, ранее работавших на пассажирских перевозках в областном центре. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города.

«Соответствующие заключения о непригодности к дальнейшему использованию иеются. Поэтому комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил два контракта на утилизацию транспортных средств со специализированной организацией. После разборки лом будет сдан, полученные от него средства пойдут в доход бюджета города», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Всего на слом пошли 63 автобуса марки «НефАЗ», больше 10 «ПАЗов», почти сотня «ЛиАЗов» и несколько единиц другого автотранспорта. По данным властей, они были произведены в период с 2006 по 2012 год. Сейчас они выработали ресурс, ремонтировать их невыгодно и не имеет смысла.

Фотографию сданных в металл автобусов разместил в Facebook челябинец Владимир Прокопьев. По его мнению, в условиях нехватки общественного транспорта в городе чиновники поступили нерационально.

Фото:
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В Челябинске пустили на металлолом порядка 200 автобусов, ранее работавших на пассажирских перевозках в областном центре. Эту информацию подтвердили URA.RU в мэрии города. «Соответствующие заключения о непригодности к дальнейшему использованию иеются. Поэтому комитет по управлению имуществом и земельным отношениям заключил два контракта на утилизацию транспортных средств со специализированной организацией. После разборки лом будет сдан, полученные от него средства пойдут в доход бюджета города», — сообщили в пресс-службе администрации города. Всего на слом пошли 63 автобуса марки «НефАЗ», больше 10 «ПАЗов», почти сотня «ЛиАЗов» и несколько единиц другого автотранспорта. По данным властей, они были произведены в период с 2006 по 2012 год. Сейчас они выработали ресурс, ремонтировать их невыгодно и не имеет смысла. Фотографию сданных в металл автобусов разместил в Facebook челябинец Владимир Прокопьев. По его мнению, в условиях нехватки общественного транспорта в городе чиновники поступили нерационально.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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