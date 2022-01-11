Главврача свердловского онкодиспансера отправили в отставку

Причины увольнения неизвестны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Свердловский Минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков.

«Увольнение подтверждаю», — сказал Шестаков. От дополнительных комментариев он воздержался.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области началась перестановка главврачей. Рокировка коснулась «Городской больницы №1» Первоуральска. Главврачом стал руководитель арамильской горбольницы, главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.