Главврача свердловского онкодиспансера отправили в отставку

Свердловский Минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков.
«Увольнение подтверждаю», — сказал Шестаков. От дополнительных комментариев он воздержался.
Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области началась перестановка главврачей. Рокировка коснулась «Городской больницы №1» Первоуральска. Главврачом стал руководитель арамильской горбольницы, главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.
Свердловский Минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков. «Увольнение подтверждаю», — сказал Шестаков. От дополнительных комментариев он воздержался. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области началась перестановка главврачей. Рокировка коснулась «Городской больницы №1» Первоуральска. Главврачом стал руководитель арамильской горбольницы, главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.