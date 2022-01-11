11 января 2022

Главврача свердловского онкодиспансера отправили в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новой техники в областном онкодиспансере. Курган, прием больных, врач, руки врача
Причины увольнения неизвестны Фото:

Свердловский Минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков.

«Увольнение подтверждаю», — сказал Шестаков. От дополнительных комментариев он воздержался.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области началась перестановка главврачей. Рокировка коснулась «Городской больницы №1» Первоуральска. Главврачом стал руководитель арамильской горбольницы, главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.

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Свердловский Минздрав отправил в отставку главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Владимира Елишева. Информацию об этом URA.RU подтвердил пресс-атташе регионального минздрава Константин Шестаков. «Увольнение подтверждаю», — сказал Шестаков. От дополнительных комментариев он воздержался. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области началась перестановка главврачей. Рокировка коснулась «Городской больницы №1» Первоуральска. Главврачом стал руководитель арамильской горбольницы, главный внештатный специалист свердловского минздрава по паллиативной помощи взрослому населению Александр Рожин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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