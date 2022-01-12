Госсекретарь пояснил, что такое новый Казахстан Токаева

12 января 2022 в 16:05 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев недавно объявил о построении нового Казахстана Фото: официальный сайт президента Казахстана Новый Казахстан, о котором заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, означает обновление госаппарата и перезагрузку общественных ценностей. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин. «Что означает новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», — цитирует Ерлана Карина Tengrinews.kz. По его словам, президент в своем обращении окончательно вернул инициативу в свои руки и задал новую повестку, которая должна вдохновить общество, дать надежду и задать конструктивное направление в решении проблем. Карин сказал, что это был призыв принять участие в построении нового Казахстана. Курс предполагает единение и консолидацию общественно-политических сил для движения вперед, отметил госсекретарь. Ранее Токаев обратился к депутатам национального парламента и заявил о нападении на страну террористов. Он предложил учредить общественный фонд «Народу Казахстана». «Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан», — сказал он. Глава республики также назначил новый состав правительства, который 12 января приступил к работе. Премьер-министром назначили Алихана Смаилова, сообщает «Царьград». Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. Вскоре они переросли в столкновения митингующих с правительством, передают «Дни.ру». В стране объявили чрезвычайное положение. В Казахстане за медпомощью за время протестов обратились более 2,2 тыс. человек, отмечает Life . Жертвами стали 17 правоохранителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый Казахстан, о котором заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, означает обновление госаппарата и перезагрузку общественных ценностей. Об этом заявил государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин. «Что означает новый Казахстан? Это не только обновление госаппарата, как упрощенно представляют некоторые эксперты. Это в первую очередь перезагрузка общественных ценностей. Неприятие радикализма, крайних взглядов и действий, укрепление созидательного мотива. Преодоление всевозможных разломов в обществе. Это также означает продолжение поэтапных и системных реформ. Гуманитарное измерение госполитики и ставка на человеческий капитал», — цитирует Ерлана Карина Tengrinews.kz. По его словам, президент в своем обращении окончательно вернул инициативу в свои руки и задал новую повестку, которая должна вдохновить общество, дать надежду и задать конструктивное направление в решении проблем. Карин сказал, что это был призыв принять участие в построении нового Казахстана. Курс предполагает единение и консолидацию общественно-политических сил для движения вперед, отметил госсекретарь. Ранее Токаев обратился к депутатам национального парламента и заявил о нападении на страну террористов. Он предложил учредить общественный фонд «Народу Казахстана». «Вместе мы преодолеем все трудности. Вместе мы построим новый Казахстан», — сказал он. Глава республики также назначил новый состав правительства, который 12 января приступил к работе. Премьер-министром назначили Алихана Смаилова, сообщает «Царьград». Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на газ. Вскоре они переросли в столкновения митингующих с правительством, передают «Дни.ру». В стране объявили чрезвычайное положение. В Казахстане за медпомощью за время протестов обратились более 2,2 тыс. человек, отмечает Life. Жертвами стали 17 правоохранителей.