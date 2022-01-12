Новое правительство Казахстана приступило к работе

В Казахстане прошло первое заседание нового правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Новое правительство Казахстана под руководством премьер-министра Алихана Смаилова провело свое первое заседание. Смаилов подчеркнул, что главная задача нового руководства страны — вывести Казахстан из масштабного кризиса.

«Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — передает РИА «Новости» текст речи Смаилова.

Ранее на фоне массовых протестов в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев принял постановление о полной отставке правительства. 11 января Токаев утвердил новый состав правительства, пишет «Национальная служба новостей». Помимо премьер-министра, президент также назначил четырех вице-премьеров. Алихан Смаилов уже провел телефонные переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустниным, сообщает RT.

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