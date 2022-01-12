МИД предупредил об опасности для россиян, летающих на самолетах

12 января 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Коммерческим самолетам РФ приходилось менять направление Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вдоль российских границ периодически летают разведчики США, поэтому для коммерческих авиарейсов из РФ существует опасность столкновения. Об этом предупредил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Если говорить по деэскалации, то, конечно, мы дошли до края, если две недели назад нашим коммерческим самолетам приходилось менять маршрут, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают вдоль наших берегов. Это очень опасная вещь», — сообщил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». Взаимоотношения НАТО и России дошли до критического уровня, отметил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, на заседании Россия-НАТО, прошедшего 12 января, РФ выступала с предложениями по деэскалации, но на них не ответили. Грушко заявил, что в НАТО не хотят учитывать интересы России, передает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вдоль российских границ периодически летают разведчики США, поэтому для коммерческих авиарейсов из РФ существует опасность столкновения. Об этом предупредил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. «Если говорить по деэскалации, то, конечно, мы дошли до края, если две недели назад нашим коммерческим самолетам приходилось менять маршрут, потому что существовала реальная опасность столкновения с американскими разведчиками, которые летают вдоль наших берегов. Это очень опасная вещь», — сообщил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». Взаимоотношения НАТО и России дошли до критического уровня, отметил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, на заседании Россия-НАТО, прошедшего 12 января, РФ выступала с предложениями по деэскалации, но на них не ответили. Грушко заявил, что в НАТО не хотят учитывать интересы России, передает сайт MK.RU.