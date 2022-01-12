Зам Шойгу предупредил о критическом уровне отношений РФ и НАТО

Взаимоотношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
«Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе», — цитирует ТАСС Александра Фомина. В Минобороны отметили, что Россия предлагала НАТО принять меры по деэскалации обстановки, но их проигнорировали.
12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров назвал Россию агрессором. Для альянса важно, чтобы Москва провела деэскалацию, сказал он. По его словам, Россия наращивает военную мощь и использует силу в отношении Украины. В ходе встречи РФ призвала отказаться от приема Украины в альянс, в НАТО отказались идти на компромисс по расширению на восток, передает «Ридус» со ссылкой на заявление Столтенберга.
Взаимоотношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Такое заявление сделал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. «Российско-натовские отношения находятся на критически низком уровне. Это происходит на фоне глобальной нестабильности, террористической угрозы, развертывания очередной гонки вооружений, а также полной деградации архитектуры безопасности в Европе», — цитирует ТАСС Александра Фомина. В Минобороны отметили, что Россия предлагала НАТО принять меры по деэскалации обстановки, но их проигнорировали. 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров назвал Россию агрессором. Для альянса важно, чтобы Москва провела деэскалацию, сказал он. По его словам, Россия наращивает военную мощь и использует силу в отношении Украины. В ходе встречи РФ призвала отказаться от приема Украины в альянс, в НАТО отказались идти на компромисс по расширению на восток, передает «Ридус» со ссылкой на заявление Столтенберга.