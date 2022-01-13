Успех экономики — это сбережение накоплений, отметил Алексей Кудрин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Главным недостатком Пенсионно фонда России (ПФР) является отсутствие частных национальных инвесторов, которые могли бы вкладывать деньги в фонд. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе Гайдаровского форума.

«Самый большой провал у нас финансового рынка — это отсутствие серьезных институтов национальных инвесторов, в том числе, накопленных фондом. Пенсионные фонды в США — там больше 50%, под 100%, у нас их вообще практически нет — 2-3%. У нас нет этой подушки, которая все время генерирует инвестиции в экономику», — сказал Кудрин. Трансляция Гайдаровского форума идет на его официальном сайте.

Глава Счетной палаты отметил, что эта проблема касается и других страховых фондов и институтов сбережения в целом. «Успех экономики — сбережение накоплений, которые через банки трансформируются в инвестиции. Этот инструмент надо еще настраивать», — заключил Кудрин.

Ранее Кудрин сообщил, что недоработка нынешней пенсионной системы может привести к серьезным проблемам через два-три года, пишет деловое издание «Взгляд». Бывший замминистр здравоохранения и социального развития РФ Александр Сафонов заявил, что в ПФР нет денег на достойную пенсию для россиян.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам