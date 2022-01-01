Экс-чиновник кабмина объяснил причину низких пенсий в РФ

02 января 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Чтобы пенсии были больше, необходимо решить проблему с ростом зарплат Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У государства нет денег на повышение пенсий, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в ПФР не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам. Об этом заявил бывший замминистр здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он отметил, что в России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию. Чтобы обеспечить им 40% от утраченного заработка, как минимум два работника должны вносить не меньше 20% от своей заработной платы. «Для того, чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат. Если зарплаты не станут высокими, то и пенсии будут низкими, потому что начисления идут именно с них. Если у нас медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, то 40% от этой суммы — это около 14 тысяч», — приводятся слова Сафонова на сайте КПРФ. По мнению доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидата экономических наук Константина Добромыслов, помимо увеличения зарплат нужно увеличивать и объем отчислений с работодателей. «Если же говорить глобально, для того чтобы у нас росли пенсии, нужно, чтобы росла доходная часть бюджета Пенсионного фонда. Для этого нужно повышать тарифы страховых взносов, потому что деньги из воздуха не берутся», — отметил экономист. Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Также, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Российский лидер также пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У государства нет денег на повышение пенсий, так как в России низкие зарплаты, отчислений с которых в ПФР не хватает на достойные выплаты пожилым гражданам. Об этом заявил бывший замминистр здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета Александр Сафонов. Он отметил, что в России около 43 миллионов пенсионеров получают страховую пенсию. Чтобы обеспечить им 40% от утраченного заработка, как минимум два работника должны вносить не меньше 20% от своей заработной платы. «Для того, чтобы пенсии были высокими, нужно решить главную проблему — рост заработных плат. Если зарплаты не станут высокими, то и пенсии будут низкими, потому что начисления идут именно с них. Если у нас медианная зарплата находится в пределах 35 тысяч рублей, то 40% от этой суммы — это около 14 тысяч», — приводятся слова Сафонова на сайте КПРФ. По мнению доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы, кандидата экономических наук Константина Добромыслов, помимо увеличения зарплат нужно увеличивать и объем отчислений с работодателей. «Если же говорить глобально, для того чтобы у нас росли пенсии, нужно, чтобы росла доходная часть бюджета Пенсионного фонда. Для этого нужно повышать тарифы страховых взносов, потому что деньги из воздуха не берутся», — отметил экономист. Ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Также, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Российский лидер также пообещал, что правительство сделает все возможное, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении выплат пожилым россиянам.