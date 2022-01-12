Полицейские спасли семью с ребенком, замерзающую на трассе ЯНАО

Госавтоинспекторы из Ноябрьска помогли семей с ребенком, у которой сломался автомобиль на трассе почти в сорокаградусный мороз. Об этом сообщается в официальной группе ямальского управления ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте»
«Экипаж на 260 километре загородной автодороги Сургут — Салехард увидели на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, при этом двигатель автомобиля был заглушен. Подъехав к автомобилю, полицейские обнаружили в нем троих человек, в том числе ребенка. Водитель авто пояснил, что автомобиль не заводится», — говорится в сообщении.
Инспекторы вызвали эвакуатор, а семью обогрели в своем патрульном автомобиле. После чего неисправную машину доставили в Ноябрьск для ремонта. Происшествие произошло 6 января. В этот день в Ноябрьске, по данным Gismeteo, было от -34 до -36 градусов.
Госавтоинспекторы из Ноябрьска помогли семей с ребенком, у которой сломался автомобиль на трассе почти в сорокаградусный мороз. Об этом сообщается в официальной группе ямальского управления ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте» «Экипаж на 260 километре загородной автодороги Сургут — Салехард увидели на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, при этом двигатель автомобиля был заглушен. Подъехав к автомобилю, полицейские обнаружили в нем троих человек, в том числе ребенка. Водитель авто пояснил, что автомобиль не заводится», — говорится в сообщении. Инспекторы вызвали эвакуатор, а семью обогрели в своем патрульном автомобиле. После чего неисправную машину доставили в Ноябрьск для ремонта. Происшествие произошло 6 января. В этот день в Ноябрьске, по данным Gismeteo, было от -34 до -36 градусов.