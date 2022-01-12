12 января 2022
11 января 2022

Полицейские спасли семью с ребенком, замерзающую на трассе ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, автомобили, зима, город в снегу, снегопад, автотранспорт
У семьи сломался автомобиль на трассе ЯНАО почти в сорокаградусный мороз Фото:

Госавтоинспекторы из Ноябрьска помогли семей с ребенком, у которой сломался автомобиль на трассе почти в сорокаградусный мороз. Об этом сообщается в официальной группе ямальского управления ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте»

«Экипаж на 260 километре загородной автодороги Сургут — Салехард увидели на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, при этом двигатель автомобиля был заглушен. Подъехав к автомобилю, полицейские обнаружили в нем троих человек, в том числе ребенка. Водитель авто пояснил, что автомобиль не заводится», — говорится в сообщении.

Инспекторы вызвали эвакуатор, а семью обогрели в своем патрульном автомобиле. После чего неисправную машину доставили в Ноябрьск для ремонта. Происшествие произошло 6 января. В этот день в Ноябрьске, по данным Gismeteo, было от -34 до -36 градусов.

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Госавтоинспекторы из Ноябрьска помогли семей с ребенком, у которой сломался автомобиль на трассе почти в сорокаградусный мороз. Об этом сообщается в официальной группе ямальского управления ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте» «Экипаж на 260 километре загородной автодороги Сургут — Салехард увидели на обочине легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией, при этом двигатель автомобиля был заглушен. Подъехав к автомобилю, полицейские обнаружили в нем троих человек, в том числе ребенка. Водитель авто пояснил, что автомобиль не заводится», — говорится в сообщении. Инспекторы вызвали эвакуатор, а семью обогрели в своем патрульном автомобиле. После чего неисправную машину доставили в Ноябрьск для ремонта. Происшествие произошло 6 января. В этот день в Ноябрьске, по данным Gismeteo, было от -34 до -36 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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