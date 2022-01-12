12 января 2022

Свердловскую область накроют ветра и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, пешеходный переход, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, зима
Старый Новый год уральцы встретят со снегопадом Фото:

По данным синоптиков, 14 января в Свердловской области ожидается порывистой ветер и метели. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«14 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду и метели. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее метеорологи предупреждали свердловчан о возвращении морозов. В некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опустилась до -30 градусов.

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По данным синоптиков, 14 января в Свердловской области ожидается порывистой ветер и метели. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС. «14 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду и метели. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее метеорологи предупреждали свердловчан о возвращении морозов. В некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опустилась до -30 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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