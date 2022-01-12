Свердловскую область накроют ветра и метели

Старый Новый год уральцы встретят со снегопадом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным синоптиков, 14 января в Свердловской области ожидается порывистой ветер и метели. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС.

«14 января местами в Свердловской области ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду и метели. Соблюдайте меры пожарной безопасности, не допускайте применения открытого огня, по возможности отключите электроприборы. При сильном ветре бытовые возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее метеорологи предупреждали свердловчан о возвращении морозов. В некоторых населенных пунктах региона температура воздуха опустилась до -30 градусов.