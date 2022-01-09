В Свердловскую область возвращаются морозы

При выезде за город желательно иметь при себе заряженный телефон и термос с чаем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В середине недели в Свердловской области ожидается похолодание до -20°С, а в некоторых населенных пунктах температура воздуха опустится до -30 градусов. При этом первая половина недели будет почти бесснежной. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского гидрометцентра.

«10 января на Среднем Урале ожидается от -15°С до -20°С. В горной местности температура воздуха опустится до -25°С. С 10 по 12 января температура воздуха днем будет колебаться от -8°С до -18°С», — прокомментировала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается сильный ветер, снег и метели. Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендовано во время снегопада обходить ветхие строения и конструкции стороной. Автомобилистам сотрудники МЧС посоветовали не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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