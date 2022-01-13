Глава РФПИ поспорил с Гинцбургом из-за эффективности «Спутника»

13 января 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

РФПИ обнародует важные данные о «Спутнике V», пообещал Кирилл Дмитриев Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» лучше других препаратов защищает от госпитализаций и смертельных исходов, к которым может привести заражение новым штаммом «Омикрон». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее разработчики «Спутника V» сообщили, что препарат не адаптирован под новый штамм COVID-19. «Российская вакцина лучше всего против „Омикрона“, а мы будем объявлять, в связи с этим, важные данные на следующей неделе. Правда заключается в том, что „Спутник“ хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от „Омикрона“, лучше, чем другие вакцины», — заявил Кирилл Дмитриев в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия. Глава РФПИ отметил, что западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине. По его словам, это крайне неэтично, поскольку речь идет о жизнях людей. Дмитриев также обратил внимание на жесткую конкуренцию среди фармацевтических компаний. В борьбе за рынок конкуренты из «большой фармы» используют все доступные методы, считает глава РФПИ. Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» не адаптирован под «Омикрон». По его словам, этот процесс может занять от 1,5 до 3 месяцев. Сейчас ведется работа по реконструированию вакцины, которая содержит последовательность «Омикрон», передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» лучше других препаратов защищает от госпитализаций и смертельных исходов, к которым может привести заражение новым штаммом «Омикрон». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Ранее разработчики «Спутника V» сообщили, что препарат не адаптирован под новый штамм COVID-19. «Российская вакцина лучше всего против „Омикрона“, а мы будем объявлять, в связи с этим, важные данные на следующей неделе. Правда заключается в том, что „Спутник“ хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от „Омикрона“, лучше, чем другие вакцины», — заявил Кирилл Дмитриев в ходе Гайдаровского форума, который транслируется на официальном сайте мероприятия. Глава РФПИ отметил, что западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине. По его словам, это крайне неэтично, поскольку речь идет о жизнях людей. Дмитриев также обратил внимание на жесткую конкуренцию среди фармацевтических компаний. В борьбе за рынок конкуренты из «большой фармы» используют все доступные методы, считает глава РФПИ. Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что «Спутник V» не адаптирован под «Омикрон». По его словам, этот процесс может занять от 1,5 до 3 месяцев. Сейчас ведется работа по реконструированию вакцины, которая содержит последовательность «Омикрон», передает RT.