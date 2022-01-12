Гинцбург заявил, что «Спутник V» не адаптирован под «Омикрон»

12 января 2022 в 18:18 Размер текста - 17 +

«Спутник V» могут адаптировать за несколько месяцев, сказал Александр Гинцбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российская вакцина «Спутник V» не адаптирована под штамм коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Вопрос необходимости адаптации „Спутника V“ к „Омикрону“ будет решен через две недели. Адаптация „Спутника V“ под „Омикрон“-штамм коронавируса при необходимости займет 1,5-3 месяца», — заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в Москве 30% инфицированных заражены этим штаммом. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и продолжать вакцинацию. Он предположил, что «Спутник V» эффективнее других препаратов против «Омикрона». Во время новогодних праздников количество заболевших новым вариантом вируса возросло втрое, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случаи заражения обнаружили в 13 регионах. Она также отметила, что «Омикрон» заразнее других штаммов. У этого штамма короче инкубационный период, цитирует сайт MK.RU Попову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская вакцина «Спутник V» не адаптирована под штамм коронавируса «Омикрон». Об этом заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург. «Вопрос необходимости адаптации „Спутника V“ к „Омикрону“ будет решен через две недели. Адаптация „Спутника V“ под „Омикрон“-штамм коронавируса при необходимости займет 1,5-3 месяца», — заявил Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, в Москве 30% инфицированных заражены этим штаммом. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус и продолжать вакцинацию. Он предположил, что «Спутник V» эффективнее других препаратов против «Омикрона». Во время новогодних праздников количество заболевших новым вариантом вируса возросло втрое, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, случаи заражения обнаружили в 13 регионах. Она также отметила, что «Омикрон» заразнее других штаммов. У этого штамма короче инкубационный период, цитирует сайт MK.RU Попову.