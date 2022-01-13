В Испании раскрыли российского шпиона

14 января 2022 в 08:00 Размер текста - 17 +

Шпион нашел квартиру через Airbnb Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Филипп Туровер, который якобы является российским шпионом, снимает комнату в Мадриде (Испания). Об этом рассказала хозяйка жилья Мария Ллойд, которая нашла жильца с помощью сервиса жилья Airbnb. «При поиске информации о нем в Интернете были найдены тысячи результатов. Они описывали его предполагаемое прошлое в качестве агента КГБ, сыгравшего ключевую роль в жизни первого президента России Бориса Ельцина и приходе к власти нынешнего российского лидера Владимира Путина», — приводит испанское агентство El País слова женщины. Хозяйка квартиры отзывалась о нем как о тихом вежливом жильце, который любил играть с их собакой и вовремя платил за квартиру. Однако в сентябре прошлого года он перестал платить. При попытке выселить мужчину выяснилось, что без суда, который продлится несколько месяцев, этого сделать нельзя. «Туровер должен более трех тысяч евро. Супруги также обвиняют его в подделке документов, потому что он им несколько дней показывал банковские чеки, якобы подтверждающие перевод денег», — отмечает издание. После инцидента Ллойд и ее муж начали запираться у себя в комнате, по их словам, это связано с тем, что Туровер вел телефонные разговоры на испанском, английском, русском или французском языках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Филипп Туровер, который якобы является российским шпионом, снимает комнату в Мадриде (Испания). Об этом рассказала хозяйка жилья Мария Ллойд, которая нашла жильца с помощью сервиса жилья Airbnb. «При поиске информации о нем в Интернете были найдены тысячи результатов. Они описывали его предполагаемое прошлое в качестве агента КГБ, сыгравшего ключевую роль в жизни первого президента России Бориса Ельцина и приходе к власти нынешнего российского лидера Владимира Путина», — приводит испанское агентство El País слова женщины. Хозяйка квартиры отзывалась о нем как о тихом вежливом жильце, который любил играть с их собакой и вовремя платил за квартиру. Однако в сентябре прошлого года он перестал платить. При попытке выселить мужчину выяснилось, что без суда, который продлится несколько месяцев, этого сделать нельзя. «Туровер должен более трех тысяч евро. Супруги также обвиняют его в подделке документов, потому что он им несколько дней показывал банковские чеки, якобы подтверждающие перевод денег», — отмечает издание. После инцидента Ллойд и ее муж начали запираться у себя в комнате, по их словам, это связано с тем, что Туровер вел телефонные разговоры на испанском, английском, русском или французском языках.