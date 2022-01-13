В Испании раскрыли российского шпиона

Филипп Туровер, который якобы является российским шпионом, снимает комнату в Мадриде (Испания). Об этом рассказала хозяйка жилья Мария Ллойд, которая нашла жильца с помощью сервиса жилья Airbnb.
«При поиске информации о нем в Интернете были найдены тысячи результатов. Они описывали его предполагаемое прошлое в качестве агента КГБ, сыгравшего ключевую роль в жизни первого президента России Бориса Ельцина и приходе к власти нынешнего российского лидера Владимира Путина», — приводит испанское агентство El País слова женщины.
Хозяйка квартиры отзывалась о нем как о тихом вежливом жильце, который любил играть с их собакой и вовремя платил за квартиру. Однако в сентябре прошлого года он перестал платить. При попытке выселить мужчину выяснилось, что без суда, который продлится несколько месяцев, этого сделать нельзя.
«Туровер должен более трех тысяч евро. Супруги также обвиняют его в подделке документов, потому что он им несколько дней показывал банковские чеки, якобы подтверждающие перевод денег», — отмечает издание. После инцидента Ллойд и ее муж начали запираться у себя в комнате, по их словам, это связано с тем, что Туровер вел телефонные разговоры на испанском, английском, русском или французском языках.
Филипп Туровер, который якобы является российским шпионом, снимает комнату в Мадриде (Испания). Об этом рассказала хозяйка жилья Мария Ллойд, которая нашла жильца с помощью сервиса жилья Airbnb. «При поиске информации о нем в Интернете были найдены тысячи результатов. Они описывали его предполагаемое прошлое в качестве агента КГБ, сыгравшего ключевую роль в жизни первого президента России Бориса Ельцина и приходе к власти нынешнего российского лидера Владимира Путина», — приводит испанское агентство El País слова женщины. Хозяйка квартиры отзывалась о нем как о тихом вежливом жильце, который любил играть с их собакой и вовремя платил за квартиру. Однако в сентябре прошлого года он перестал платить. При попытке выселить мужчину выяснилось, что без суда, который продлится несколько месяцев, этого сделать нельзя. «Туровер должен более трех тысяч евро. Супруги также обвиняют его в подделке документов, потому что он им несколько дней показывал банковские чеки, якобы подтверждающие перевод денег», — отмечает издание. После инцидента Ллойд и ее муж начали запираться у себя в комнате, по их словам, это связано с тем, что Туровер вел телефонные разговоры на испанском, английском, русском или французском языках.