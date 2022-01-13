В Курганской области проведут капремонт зданий Пенсионного фонда

В регионе отремонтируют пять зданий ПФР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области планируют капитально отремонтировать и благоустроить пять зданий, принадлежащих Пенсионному фонду России. Данная информация размещена на сайте областного отделения ПФР.

«Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области информирует о проведении общественных слушаний по проектам капитального ремонта помещений, благоустройства территории и строительства ограждения объектов ОПФР. <…> На мероприятии планируется обсудить несколько объектов», — указано в сообщении.

Планируется отремонтировать три здания фонда, расположенных в Кургане и по одному в рабочих поселках Варгаши и Лебяжье. Слушания по этим объектам пройдут 27 января. В пресс-службе отделения URA.RU уточнили, что представители ПФР периодически проводят общественные обсуждения, связанные с такими вопросами.