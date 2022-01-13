13 января 2022

В Курганской области проведут капремонт зданий Пенсионного фонда

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионный фонд РФ. Курган, пенсионный фонд курган
В регионе отремонтируют пять зданий ПФР Фото:

В Курганской области планируют капитально отремонтировать и благоустроить пять зданий, принадлежащих Пенсионному фонду России. Данная информация размещена на сайте областного отделения ПФР.

«Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области информирует о проведении общественных слушаний по проектам капитального ремонта помещений, благоустройства территории и строительства ограждения объектов ОПФР. <…> На мероприятии планируется обсудить несколько объектов», — указано в сообщении.

Планируется отремонтировать три здания фонда, расположенных в Кургане и по одному в рабочих поселках Варгаши и Лебяжье. Слушания по этим объектам пройдут 27 января. В пресс-службе отделения URA.RU уточнили, что представители ПФР периодически проводят общественные обсуждения, связанные с такими вопросами.

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В Курганской области планируют капитально отремонтировать и благоустроить пять зданий, принадлежащих Пенсионному фонду России. Данная информация размещена на сайте областного отделения ПФР. «Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области информирует о проведении общественных слушаний по проектам капитального ремонта помещений, благоустройства территории и строительства ограждения объектов ОПФР. <…> На мероприятии планируется обсудить несколько объектов», — указано в сообщении. Планируется отремонтировать три здания фонда, расположенных в Кургане и по одному в рабочих поселках Варгаши и Лебяжье. Слушания по этим объектам пройдут 27 января. В пресс-службе отделения URA.RU уточнили, что представители ПФР периодически проводят общественные обсуждения, связанные с такими вопросами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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