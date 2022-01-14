Заболеваемость возрастет через две недели, сказал аналитик Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России штаммом COVID-19 «Омикрон» могут начать заражаться по 7-15 миллионов человек в неделю. С таким прогнозом выступил аналитик открытых данных Александр Драган.

«Есть оценки по Великобритании и по США, что на пике там заболевают 5-10% за неделю. Если экстраполировать это на Россию, то мы получим 7-15 миллионов заболевших на пике в неделю», — заявил Драган в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, пика по заболеваемости стоить ожидать через две недели. В это время ожидается вспышка инфицированных «Омикроном», отметил аналитик. В других странах от начала вспышки и вспышки до пика проходит около месяца, сказал Драган. Он сообщил, что новый штамм хорошо преодолевает защиту у вакцинированных и переболевших коронавирусом.

Директор Центра передового опыта Глобальной вирусологической сети Константин Чумаков считает, что статистика по числу заболевших «Омикроном» в США не отражает реальное положение дел. «Та статистика, которую мы видим, она далеко не отражает реальность. В США по официальной статистике миллион случаев в день. На самом деле, гораздо больше, потому что здесь реально мало кто тестируется <…> Я думаю, что реально 3-5 миллионов в день заражаются», — сказал вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России число заболевших коронавирусом в день может превысить 100 тыс. человек. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с «Омикроном». По его словам, нужно подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Молекулярный биолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков спрогнозировал, что волна «Омикрона» неизбежна и продлится около двух-трех месяцев, пишет Life .

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