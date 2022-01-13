Мишустин дал шесть поручений по борьбе с «Омикроном» в РФ

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Михаил Мишустин потребовал от глав регионов готовиться к волне «Омикрона» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» на территории РФ. Премьер-министр потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Поручения опубликованы на сайте правительства РФ.

«Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы колл-центров по приему обращений граждан, тестирования населения на наличие COVID-19. Кроме того, правительство представит дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса „Омикрон“ на территории России», — сообщается на сайте правительства.

В Минцифры РФ обеспечат готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан. Мишустин также поручил Минфину выделить 187 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса.

Президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели. Как заявил вирусолог Петр Чумаков, в России уже началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «Омикрон».

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения по борьбе с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон» на территории РФ. Премьер-министр потребовал подготовить койки в больницах и увеличить темпы тестирования. Поручения опубликованы на сайте правительства РФ. «Поручения касаются обеспечения необходимого резерва коек в больницах, работы колл-центров по приему обращений граждан, тестирования населения на наличие COVID-19. Кроме того, правительство представит дополнительные предложения по мероприятиям, направленным на предотвращение распространения нового штамма коронавируса „Омикрон“ на территории России», — сообщается на сайте правительства. В Минцифры РФ обеспечат готовность службы 122 к возможному существенному увеличению количества обращений граждан. Мишустин также поручил Минфину выделить 187 млн рублей на исследования вакцины от коронавируса. Президент Владимир Путин объявил всероссийскую мобилизацию в преддверии новой волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». На совещании с правительством 12 января он поручил чиновникам быть максимально готовыми к ней в ближайшие две недели. Как заявил вирусолог Петр Чумаков, в России уже началась пятая волна коронавируса, вызванная новым штаммом «Омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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