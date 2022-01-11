Анна Попова сообщила о заболеваемости коронавирусом в РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России количество заболевших коронавирусом может превысить 100 тыс сутки при неблагоприятном сценарии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России.

«Возможно выявление количества случаев до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии событий и несоблюдении требований. Нужно быть готовыми к такому развитию событий», — заявила Анна Попова во время заседания, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». По ее словам, заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась на 19,4%.

Рекорд по числу заболевших за сутки был установлен в ноябре. Тогда заразились 41 335 человек. После новогодних праздников можно ожидать роста заболеваемости коронавирусом, заявили URA.RU гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

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