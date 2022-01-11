Попова предрекла новые рекорды по заболеваемости COVID. «По 100 тысяч в сутки»

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Обстановка на посадочной полосе в аэропорту
Анна Попова сообщила о заболеваемости коронавирусом в РФ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России количество заболевших коронавирусом может превысить 100 тыс сутки при неблагоприятном сценарии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России.

«Возможно выявление количества случаев до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии событий и несоблюдении требований. Нужно быть готовыми к такому развитию событий», — заявила Анна Попова во время заседания, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». По ее словам, заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась на 19,4%.

Рекорд по числу заболевших за сутки был установлен в ноябре. Тогда заразились 41 335 человек. После новогодних праздников можно ожидать роста заболеваемости коронавирусом, заявили URA.RU гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.

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В России количество заболевших коронавирусом может превысить 100 тыс сутки при неблагоприятном сценарии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по ситуации с COVID-19 в России. «Возможно выявление количества случаев до шестизначных цифр на территории РФ при неблагоприятном развитии событий и несоблюдении требований. Нужно быть готовыми к такому развитию событий», — заявила Анна Попова во время заседания, трансляция ведется на телеканале «Россия — 24». По ее словам, заболеваемость за первую неделю 2022 года уменьшилась на 19,4%. Рекорд по числу заболевших за сутки был установлен в ноябре. Тогда заразились 41 335 человек. После новогодних праздников можно ожидать роста заболеваемости коронавирусом, заявили URA.RU гендиректор компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков и член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Тамара Фролова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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