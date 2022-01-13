13 января 2022
12 января 2022

В ЯНАО депутат, являющийся опекуном, поселил ребенка в «аварийку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Опека не обратила внимание на условия жизни подопечного (архивное фото) Фото:

Депутат думы Тазовского района (ЯНАО), который был назначен попечителем для несовершеннолетнего сироты, поселил ребенка в аварийный дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Депутатом в отсутствие правовых оснований подопечному предоставлена для проживания пустующая муниципальная квартира в многоквартирном доме в п. Тазовский, в отношении которого были завершены мероприятия по расселению для дальнейшего сноса в связи с угрозой обрушения несущих конструкций дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре установили, что временным попечителем депутата думы назначил департамент образования Тазовского района. При этом, опека при обследовании условий жизни ребенка оставила без внимания факт того, что у попечителя отсутствует постоянное место жительства в районе.

Депутата отстранили от попечительства, а опека обеспечила ребенку-сироте безопасные условия проживания в другой семье.

Ранее URA.RU сообщало, что в деятельности органов опеки и попечительства Тазовского района силовики нашли массу нарушений. Работники опеки составляли акты обследования условий жизни подопечных без выезда к ним на дом.

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Депутат думы Тазовского района (ЯНАО), который был назначен попечителем для несовершеннолетнего сироты, поселил ребенка в аварийный дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Депутатом в отсутствие правовых оснований подопечному предоставлена для проживания пустующая муниципальная квартира в многоквартирном доме в п. Тазовский, в отношении которого были завершены мероприятия по расселению для дальнейшего сноса в связи с угрозой обрушения несущих конструкций дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В прокуратуре установили, что временным попечителем депутата думы назначил департамент образования Тазовского района. При этом, опека при обследовании условий жизни ребенка оставила без внимания факт того, что у попечителя отсутствует постоянное место жительства в районе. Депутата отстранили от попечительства, а опека обеспечила ребенку-сироте безопасные условия проживания в другой семье. Ранее URA.RU сообщало, что в деятельности органов опеки и попечительства Тазовского района силовики нашли массу нарушений. Работники опеки составляли акты обследования условий жизни подопечных без выезда к ним на дом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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