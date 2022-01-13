В ХМАО будут судить мужчину, внук которого выстрелил в себя

Следствием установлено, что ребенок взял травматической оружие из сумки деда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Нижневартовске больной онкологией ребенок выстрелил в себя

В ХМАО будут судить Илью Куцирина, деда мальчика, который в октябре случайно выстрелил себе в голову в онкоотделении «Нижневартовской детской окружной клинической больницы». Об этом URA.RU сообщила пресс-сдужба окружной прокуратуры.

«Прокуратура г. Нижневартовска утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении жителя Сургутского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое повлекло тяжкие последствия)», — рассказал пресс-секретарь.

В управлении следственного комитета URA.RU сообщили, что по данным, установленным следствием, 22 октября 2021 года 10-летний мальчик, находившийся в онкологическом отделении больницы со своим дедушкой, который сопровождал его на период госпитализации взял из сумки деда заряженный травматический пистолет и выстрелил себе в голову. После случившегося пострадавшего сразу госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии, где врачи долгое время боролись за его жизнь. После случившегося прокуратурой была организована проверка медучреждения, в результате которой были обнаружены нарушения в том числе по оказанию медпомощи. «По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты организационные меры по устранению нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в онкологическом отделении нижневартовской детской окружной больницы 10-летний ребенок выстрелил в себя из травматического пистолета. Оружие он взял у своего деда, 66-летнего пенсионера в сумке.

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