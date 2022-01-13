Челябинскому пенсионеру вернули потерянную сумку с деньгами

Пожилой мужчина потерял деньги в центре Магнитогорска (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области пенсионеру из Магнитогорска вернули потерянную на улице сумку с деньгами, кредитными картами и документами. Об этом в социальных сетях 14 января сообщили родственники пожилого мужчины, отметив, что они до сих поражены честностью молодого человека, нашедшего деньги.

«Мой папа пенсионер потерял сумку с деньгами, банковскими картами и документами (паспорт, СНИЛС, права, пенсионное).Мы уже не надеялись, что вернут хотя бы документы. Благодарим молодого человека Сергея, который нашел сумку в районе остановки „Площадь Мира“ и вернул ее в целости и сохранности владельцу», — написала дочь пенсионера Елена К. в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Поступок молодого магнитогорца поразил не только семью, но и пользователей паблика. Магниторцы оставили десятки благодарных комментариев в адрес мужчины. Жители написали, что «не все потеряно», когда рядом с ними живут такие люди.

Дочь пенсионера также поблагодарила родителей Сергея за правильное воспитание сына. Она отметила, что парень сел на общественный транспорт и привез сумку на Левый берег лично в руки ее отцу.

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