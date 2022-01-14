Пять человек погибли в пожаре на юге России

В поселке Глубокий в Ростовской области случился пожар, сообщает МЧС по региону. Из-за случившегося погибли пять человек. «15 января в 03:15 в Каменском районе, поселок Глубокий, улица Фрунзе, произошел пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди», — отмечается на официальном сайте ведомства. Также поясняется, что локализовать возгорание удалось через полтора часа — в 04:55, ликвидация пожара — в 06:25. Для тушения пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники.