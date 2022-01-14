14 января 2022

Пять человек погибли в пожаре на юге России

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в поселке Рябково. Курган, сгоревший дом, последствия пожара
Пожар смогли потушить через несколько часов Фото:

В поселке Глубокий в Ростовской области случился пожар, сообщает МЧС по региону. Из-за случившегося погибли пять человек.

«15 января в 03:15 в Каменском районе, поселок Глубокий, улица Фрунзе, произошел пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди», — отмечается на официальном сайте ведомства.

Также поясняется, что локализовать возгорание удалось через полтора часа — в 04:55, ликвидация пожара — в 06:25. Для тушения пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники.

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В поселке Глубокий в Ростовской области случился пожар, сообщает МЧС по региону. Из-за случившегося погибли пять человек. «15 января в 03:15 в Каменском районе, поселок Глубокий, улица Фрунзе, произошел пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди», — отмечается на официальном сайте ведомства. Также поясняется, что локализовать возгорание удалось через полтора часа — в 04:55, ликвидация пожара — в 06:25. Для тушения пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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