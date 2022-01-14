Пять человек погибли в пожаре на юге России

15 января 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Пожар смогли потушить через несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Глубокий в Ростовской области случился пожар, сообщает МЧС по региону. Из-за случившегося погибли пять человек. «15 января в 03:15 в Каменском районе, поселок Глубокий, улица Фрунзе, произошел пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди», — отмечается на официальном сайте ведомства. Также поясняется, что локализовать возгорание удалось через полтора часа — в 04:55, ликвидация пожара — в 06:25. Для тушения пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В поселке Глубокий в Ростовской области случился пожар, сообщает МЧС по региону. Из-за случившегося погибли пять человек. «15 января в 03:15 в Каменском районе, поселок Глубокий, улица Фрунзе, произошел пожар в частном доме на площади 48 квадратных метров. Погибли люди», — отмечается на официальном сайте ведомства. Также поясняется, что локализовать возгорание удалось через полтора часа — в 04:55, ликвидация пожара — в 06:25. Для тушения пожара привлекались 9 человек личного состава и 3 единицы техники.