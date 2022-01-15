Депутат ГД заявил о риске лишиться путинской надбавки к пенсии

Повышение пенсии может оказаться бесполезным из-за растущей инфляции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительству РФ необходимо максимально оперативно выполнить индексацию пенсий на 8,6%, что потребовал президент России Владимир Путин, потому что растущая инфляция может привести к бесполезности данной меры. Об этом заявил депутат Госдумы, лидер фракции «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов.

«Правительство должно как можно оперативнее выполнить поручение главы государства по доиндексации пенсий. Иначе инфляция просто-напросто „съест“ президентскую прибавку», — приводит URA.RU слова Миронова его пресс-служба.

Депутат также считает, что программу повышения пенсий необходимо расширить. По его мнению, президент говорил об индексации выплат пенсионерам, а среди них есть и работающие, которым также необходимо повысить ежемесячные отчисления.

Ранее Путин предложил повысить пенсии выше уровня инфляции. Таким образом, их должны проиндексировать не на 8,4%, а на 8,6%. По его мнению, это необходимо, так как на данный момент нет окончательных данных по инфляции. Таким образом, средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера по старости составит в 2022 году 18 984 рубля. В 2023 году пожилые граждане будут получать в среднем по 20 047 рублей, а в 2024 — по 21 150, данные привел Минтруд.

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