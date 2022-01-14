Жителей Свердловской области ждут гололед и метели

МЧС рекомендует пешеходам передвигаться не спеша и смотреть под ноги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской область ожидаются сильный снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Свердловчан просят быть максимально осторожными, передвигаться не спеша и обходить шаткие строения.

«По данным синоптиков, 16 января местами в Свердловской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Спасатели призывают свердловчан быть максимально внимательными и осторожными. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви, передвигаться не спеша и смотреть под ноги, так как снег скрывает неровности и ямы на поверхности», — сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области.

Автовладельцам в ведомстве посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дороге, а также избегать резких маневров. В случае, если водителю нужно отправиться за город, в МЧС рекомендуют взять с собой лопату, трос и топор. Также нужно проверить заряд на телефоне и налить горячий чай в термос.

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