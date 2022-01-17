17 января 2022

Градскому поставят памятник на его родине в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Градский, 2004 год. Челябинск, градский александр
Александра Градского увековечат на малой родине (фото из архива) Фото:

В Копейске (Челябинская область), установят памятник музыканту Александру Градскому. Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик.

«В этом году рядом с домом, где жил в детстве Александр Градский, будет разбит небольшой парк. Там мы установим композитору и музыканту памятник», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

Мэр Копейска отметил, что в городе уже появилась улица, названная в честь Градского. Губернатор Алексей Текслер также поддержал идею проведения музыкального конкурса в честь именитого земляка.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске. Артист умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.

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В Копейске (Челябинская область), установят памятник музыканту Александру Градскому. Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик. «В этом году рядом с домом, где жил в детстве Александр Градский, будет разбит небольшой парк. Там мы установим композитору и музыканту памятник», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс». Мэр Копейска отметил, что в городе уже появилась улица, названная в честь Градского. Губернатор Алексей Текслер также поддержал идею проведения музыкального конкурса в честь именитого земляка. Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске. Артист умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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