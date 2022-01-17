Градскому поставят памятник на его родине в Челябинской области

Александра Градского увековечат на малой родине (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область), установят памятник музыканту Александру Градскому. Об этом 18 января заявил мэр Копейска Андрей Фалейчик.

«В этом году рядом с домом, где жил в детстве Александр Градский, будет разбит небольшой парк. Там мы установим композитору и музыканту памятник», — сообщил Фалейчик на мероприятии «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

Мэр Копейска отметил, что в городе уже появилась улица, названная в честь Градского. Губернатор Алексей Текслер также поддержал идею проведения музыкального конкурса в честь именитого земляка.

Александр Градский родился в ноябре 1949 года в Копейске. Артист умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Перед этим Градский попал в одну из московских больниц с подозрением на инсульт.