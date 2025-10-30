Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Дрон выявил нарушения в бывшем совхозе семьи челябинского вице-губернатора. Фото

30 октября 2025 в 12:54
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дрон помог найти нарушения в бывшем совхозе семьи Андрея Косилова

Дрон помог найти нарушения в бывшем совхозе семьи Андрея Косилова

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дрон выявил нарушения в бывшем совхозе семьи первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова «Бережной». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения касаются ветеринарного законодательства.

«При въезде на предприятие отсутствует санпропускник с дезбарьером. Ограждение территории не позволяет исключить проникновение диких и других животных: нет ворот на технических проездах», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Осмотр территории также показал, что отсутствует оборудованное хранилище для навоза. Квадрокоптер дал для этого необходимые доказательства. Россельхознадзор объявил предприятию предостережение. В ведомстве учли, что нарушения совхозе выявили впервые. Если мер не последует, надзорное ведомство обратится в прокуратуру. Это позволит провести внеплановую проверку.

Продолжение после рекламы

Применение беспилотных систем при проведении ветеринарного контроля разрешено с 1 сентября. Новый регламент позволил инспекторам в кратчайшие сроки собирать доказательства нарушений без риска для здоровья.

При подготовке материала URA.RU направило запрос на предприятие. Если ответ поступит, он будет опубликован. 

  • alt-text
  • alt-text
1/2

Совхоз по факту обнаруженных нарушений получил предостережение

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал