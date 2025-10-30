Дрон выявил нарушения в бывшем совхозе семьи челябинского вице-губернатора. Фото
Дрон помог найти нарушения в бывшем совхозе семьи Андрея Косилова
Дрон выявил нарушения в бывшем совхозе семьи первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова «Бережной». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения касаются ветеринарного законодательства.
«При въезде на предприятие отсутствует санпропускник с дезбарьером. Ограждение территории не позволяет исключить проникновение диких и других животных: нет ворот на технических проездах», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Осмотр территории также показал, что отсутствует оборудованное хранилище для навоза. Квадрокоптер дал для этого необходимые доказательства. Россельхознадзор объявил предприятию предостережение. В ведомстве учли, что нарушения совхозе выявили впервые. Если мер не последует, надзорное ведомство обратится в прокуратуру. Это позволит провести внеплановую проверку.
Применение беспилотных систем при проведении ветеринарного контроля разрешено с 1 сентября. Новый регламент позволил инспекторам в кратчайшие сроки собирать доказательства нарушений без риска для здоровья.
При подготовке материала URA.RU направило запрос на предприятие. Если ответ поступит, он будет опубликован.
Совхоз по факту обнаруженных нарушений получил предостережение
