Дрон помог найти нарушения в бывшем совхозе семьи Андрея Косилова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дрон выявил нарушения в бывшем совхозе семьи первого вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова «Бережной». Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, нарушения касаются ветеринарного законодательства.

«При въезде на предприятие отсутствует санпропускник с дезбарьером. Ограждение территории не позволяет исключить проникновение диких и других животных: нет ворот на технических проездах», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

Осмотр территории также показал, что отсутствует оборудованное хранилище для навоза. Квадрокоптер дал для этого необходимые доказательства. Россельхознадзор объявил предприятию предостережение. В ведомстве учли, что нарушения совхозе выявили впервые. Если мер не последует, надзорное ведомство обратится в прокуратуру. Это позволит провести внеплановую проверку.

Применение беспилотных систем при проведении ветеринарного контроля разрешено с 1 сентября. Новый регламент позволил инспекторам в кратчайшие сроки собирать доказательства нарушений без риска для здоровья.

При подготовке материала URA.RU направило запрос на предприятие. Если ответ поступит, он будет опубликован.